Culle vuote e tanti anziani: e il Piceno?

Sono recenti i dati sconvolgenti sull’innalzamento dell età media in Italia: l’Istat proprio qualche giorno fa ha dipinto un paese in massima parte di adulti, con in media un bambino ogni quattro anziani. A fine 2022 l’età media è pari a 46,4 anni per il totale della popolazione (47,8 anni per le donne 44,9 anni per gli uomini). Rispetto al 2021, quando l’età media era pari a 46,2 anni si consegue un ulteriore passo in avanti nel processo di invecchiamento della popolazione

Le culle restano vuote e i ragazzi, soprattutto quelli che hanno preso una laurea o un master, continuano a scappare all’estero, in cerca di trattamenti lavorativi onesti e welfare che davvero aiuta a creare una famiglia. Ma come va nel Piceno?

Monteprandone è il comune più giovane della provincia, età media degli abitanti 43,8, Montegallo è il più vecchio con età media dei residenti di 55,1anni. Monteprandone ha un’unica frazione, quella di Centobuchi che è oggetto di una grande espansione demografica legata alla vicinanza con le grandi vie di comunicazione e con l’urbanizzazione di tutto l’asse che dalla periferia di San Benedetto porta ad Ascoli. Dopo San Benedetto, Ascoli e Grottammare è il paese più popolato della Provincia e negli ultimi 10 anni ha fatto registrare un aumento della popolazione del 3,8%, in netta controtendenza con la maggior parte delle località Picene. Montegallo, invece, negli ultimi 10 anni ha perso il 21% degli abitanti: ne sono rimasti 449 ed è la seconda località meno popolata del Piceno, preceduta da Palmiano con soli 192 abitanti (età media 52,9) e seguita da Montedinove con 477 residenti (età media 51,2). Nel comune di Montegallo abitano solo 9 persone per ogni Kmq. Si trova a 886 metri sul livello del mare, nel Parco dei Monti Sibillini, sul versante est del Vettore. Per entrare nelle diverse realtà, all’interno della provincia di Ascoli, abbiamo incontrato i sindaci.