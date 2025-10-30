Cultraro e Battista protagonisti a sorpresa. Zini ha grinta da vendere, Candellori motorino

Cultraro 6,5 Si erge protagonista del derby nella ripresa con un grande intervento su Chakir lanciato a rete.
Zoboletti 6 Torna titolare in Coppa Italia e svolge il suo compito in maniera perfetta. Dalle sue parti non si passa.
Zini 6,5 Grintoso come sempre annulla chiunque passi dalle sue parti. Un bomber rinomato come Corazza, praticamente non tocca palla.
Pezzola 6,5 Impeccabile nelle chiusure ed in marcatura. Mette in campo anche quella dose di grinta che non guasta in un derby.
Tosi 6,5 Incontenibile quando affonda sulla fascia, sta decisamente migliorando anche in fase di copertura. Pendolino.
Candellori 6,5 Motorino perpetuo del centrocampo ed oggi anche capitano. La fascia lo esalta. Insuperabile nell’uno contro uno.
Tourè M. 6,5 Si deve fare perdonare l’espulsione di domenica al Del Duca. Praticamente non sbaglia un intervento bloccando con un buon pressing i costruttori di gioco bianconeri.
Konatè 7 Mette il suo timbro in questo derby. Suo il gol del 2-0, el panteron è incontenibile quando parte palla al piede. Stremato, viene sostituito. (43’ st Scafetta sv Entra nel finale a presidiare la fascia destra).
Sbaffo 7,5 Realizza il gol del vantaggio rossoblù e poi fornisce un assist delizioso a Konatè per il raddoppio. Sempre nel vivo del gioco. Si candida per una maglia da titolare contro il Guidoni. Un mercoledì da…..Leone. (17’ st Eusepi 6 Lotta su ogni pallone come è solito fare. Della serie Capitani coraggiosi)
Battista 6,5 Da una sua ripartenza nasce l’azione del rigore. Suo l’assist per Nohuan Tourè. Si sacrifica anche in fase di copertura. Gladiatore. (17’ st Marranzino 6 Si fa apprezzare per alcune sgroppate sulla fascia e per l’intelligenza tattica che lo porta a non strafare).
Tourè N. 6,5 Terminale offensivo del 4-2-3-1 di Palladini. Su di lui il fallo da rigore per il vantaggio della Samb. In velocità mette in difficoltà i difensori bianconeri. Se migliora in fase di conclusione potrebbe diventare devastante. (28’ st Alfieri 6 Con il suo ingresso la Samb torna a tre a centrocampo, dando così consistenza alla linea mediana rossoblù).
All. Palladini 6,5 Prepara il match in modo splendido. Una partita a scacchi con Tomei. La Samb la vince nei duelli nell’uno contro uno a centrocampo e sulle seconde palle. I rossoblù regalano così una grande gioia ai 9002 del Riviera delle Palme. La vittoria nel derby mancava dal 7 marzo 1971 (2-0 con reti di Caposciutti e Carnevali).
b.mar.