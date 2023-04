"Cultura, ambiente e partecipazione"

In piazza Kursaal nel pomeriggio di ieri è stata presentata la lista "Comunità in Movimento" con candidata sindaco Alessandra Manigrasso. "Dobbiamo spezzare questo senso di rassegnazione al non cambiamento – ha esordito Manigrasso –. Nel nostro programma elettorale le parole chiave sono: Cultura della partecipazione, della sostenibilità, dell’inclusione, della parità di genere e della legalità, educazione sanitaria e sportiva con l’obiettivo di mettere in rete le risorse umane, culturali e naturali del territorio". Alessandra Manigrasso ha poi evidenziato la sua esperienza maturata in 10 anni di lavoro portata avanti dai banchi della minoranza con la collaborazione di Associazioni e Comitati cittadini.

"La nostra azione politica è una sinergia tra quella componente del M5S e cittadini – ha aggiunto –. Per noi la campagna elettorale non è un momento particolare della vita politica, perché in quel momento il candidato fa promesse che poi in parte non mantiene, ne abbiamo prova dalla politica locale e nazionale. In questo periodo stiamo portando sul territorio un progetto di sensibilizzazione, una campagna non di genere il "Violentometro" per evidenziare la gravità dell’uso sconsiderato delle "parole" che possono condizionare pesantemente la vita delle persone a tutte le età".

Manigrasso ha poi parlato dei lavori del lungomare: "opera che ha spaccato la città – ha aggiunto - Non è stato solo un intervento conservativo teso a togliere l’asfaltatura sul lato est, ma un’opera che ha modificato radicalmente il nostro viale dove è aumentato il cemento, diminuito il verde, ridotto i parcheggi con una pista ciclabile a tempo e di non facile fruibilità e panchine che non guardano verso il mare e ostacolano l’apertura dello sportello di chi ci parcheggia a fianco". Presenti le candidate Maria Franca Roselli, Eleonora Bellaspiga, Geltrude Di Mattia, Rutilia Pasqualetti, Elena Russo, Annamaria Marchetti De Carolis, che rappresentano l’associazione Donne in Movimento e insieme con Simone Cameli e Roberto Spinozzi, Simone Di Marco e Claudio Giuliani, anche il M5S, con Cesare Balestra, Gian Filippo Straccia impegnato nel comitato Cittadino, già fondatore di Solidaretà e Partecipazione, poi Rosanna Sebastiani, Massimo Iobbi, Gianfranco Brutti e Yasser, il più giovane del gruppo, istruttore di tennis. A sostegno della lista di Manigrasso, domani alle ore 12 in piazza Carducci arriva l’eurodeputato Fabio Massimo Castaldo.

Marcello Iezzi