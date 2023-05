Cultura e attualità: ’Librarte’ a Folignano

Folignano diventa capitale del libro per sei giorni. E’ in programma da lunedì fino al 3 giugno, al Palarozzi, ‘LibrArte. La creatività prende il volo’, manifestazione incentrata sull’arte, sulla letteratura e sulla cultura rivolta, in particolar modo, ai giovani e alle scuole. Organizzata dal Comune di Folignano con il patrocinio di Regione, Rai Marche e Provincia, prevede mostre, incontri con autori, spettacoli, momenti di riflessione su temi di attualità e laboratori creativi. Ogni giornata sarà dedicata ad affrontare una tematica diversa: emozione, disabilità e inclusione, solidarietà, legalità, creatività, bullismo. "Questa è una manifestazione che viene da lontano – dice il sindaco di Folignano, Matteo Terrani –. Anche se il nome è di recente elaborazione in quanto è stato innovato rispetto a prima, le origini dell’evento risalgono alla vecchia fiera del libro per ragazzi degli anni Novanta. Sono passati trent’anni, ma la sinergia che c’era tra l’amministrazione e il mondo della scuola è rimasta uguale nell’organizzare LibrArte". Tra gli ospiti di questa edizione: il 30 maggio, alle 18.30, al Palarozzi, Vincenzo Schettini in ‘La fisica che ci piace’, one man show con il prof più celebre del web. L’evento è già sold out. Il primo giugno sono in programma appuntamenti dedicati alle scuole: alle 9 ‘La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia’ con il magistrato Annamaria Frustaci, a cui seguirà l’incontro con il giornalista Stefano Baudino e con Salvatore Borsellino ‘La mafia non è una cosa da adulti’. E ancora, dalle 15 alle 19 andrà in scena il convegno ‘La difesa della legalità’ con Piercamillo Davigo, Umberto Monti, Stefano Baudino, Gianni Bianco, Pierluigi De Angelis, Annamaria Frustaci, il presidente dell’ordine degli avvocati, Paolo Travaglini, il presidente della Provincia, Sergio Loggi, il prefetto Carlo De Rogatis, il sindaco Terrani. Il 2 giugno, alle 21, ‘Scuola di felicità per eterni ripetenti’ con lo scrittore Enrico Galiano, il 3 giugno, alle 21, ‘I giovani d’oggi chiedono un futuro’ con Andrea Maggi.

