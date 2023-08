"Cultura e salute Presto in arrivo altre iniziative"

"Ormai ci sentiamo legati alla città di Ascoli e siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza e tutte le nostre professionalità per organizzare nuovi eventi sul fronte della salute, in particolare della prevenzione nella lotta ai tumori e magari estendere la collaborazione ad altri campi, nel segno dell’amicizia e dello sviluppo del terzo settore". Sono parole di Gaia Tancredi, presidente della Lilt di Siena, pronunciate durante ’96 ore di Palio’, il programma iconico di Canale 3 Toscana, l’interminabile diretta di quattro giorni in cui l’emittente racconta la straordinaria Festa senese. E’ stata proprio Gaia Tancredi a invitare Attilio Lattanzi, caposestiere di Porta Solestà, a partecipare alla trasmissione per raccontare’Il sociale nel segno della tradizione’, il doppio evento organizzato nei mesi scorsi ad Ascoli dal sestiere gialloblù e da quello di Sant’Emidio insieme alla stessa Lilt di Siena. Due giornate dedicate rispettivamente alla prevenzione del tumore al seno e alle patologie cerebrali e della colonna vertebrale. Nel corso del programma televisivo Lattanzi ha ringraziato la Lilt di Siena, sottolineando l’importanza di rapporti così̀ stretti anche tra realtà diverse, per dare vita a valide iniziative nel campo del terzo settore. Dagli schermi di Canale 3 Toscana ha ricordato l’intensa collaborazione nata con il sestiere di Sant’Emidio guidato da Mariangela Gasparrini, il prezioso sostegno della Fondazione Carisap e il patrocinio dell’Amministrazione comunale del sindaco Marco Fioravanti. In studio anche il giornalista ascolano Giuseppe Silvestri, che inizialmente è stato il trait d’union tra la Lilt e le realtà quintanare di Ascoli e che ha raccontato come è nato lo stretto legame, coltivato sempre nel solco dell’amicizia e del volontariato. In fase di studio la terza edizione de ’Il sociale nel segno della tradizione’.