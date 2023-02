Cultura, incognita programmazione

Cultura, quale sarà l’anno ‘zero’ dell’amministrazione Spazzafumo? Quello, insomma, in cui dovrebbe emergere il cambio di passo rispetto a quanto fatto in passato? La domanda sorge spontanea se si guarda allo stanziamento fatto dal comune per eventi culturali nel 2023: 80mila euro in più rispetto al 2022. Di questi, però, almeno 70mila andranno allo spettacolo delle Frecce Tricolori, che peraltro si può considerare una manifestazione culturale solo operando una forzatura nella definizione della stessa. In quanto a ciò che non è opinabile, comunque, sta di fatto che nel bilancio di fine febbraio non ci sono investimenti, a parte le somme già accantonate per gli impegni presi annualmente, per eventi che possano segnare la ripartenza culturale della riviera. L’aspetto è emerso durante la commissione bilancio di ieri sera, nel corso della quale l’assessore Domenico Pellei ha esposto le spese del previsionale 2023. "Su turismo, sport e cultura abbiamo dato qualcosa di più rispetto al 2022 – ha ragguagliato Pellei – destineremo 21.000 euro alle manifestazioni sportive e 80.000 alle manifestazioni culturali, nonché 150.000 euro per la Tirreno-Adriatico. Finanzieremo anche la festa patronale, quella della Marina e del Primo Maggio all’Agraria". Si badi, questo non vuol dire che la spesa totale destinata dal comune alla cultura è di 80mila euro.

Ulteriori accantonamenti potranno arrivare in fase di avanzo. "Queste sono le spese in più, ma ci sono risorse già impegnate – ha messo in chiaro l’assessore – come quella per la stagione teatrale". Il punto però è un altro. Arrivati a questo momento dell’anno, ci si attenderebbe l’avvio di una programmazione per quel che riguarda il pacchetto cultura. Su questo, l’amministrazione non ha dato alcuna informazione aggiuntiva, ed anzi ha superato l’argomento in poche, insufficienti battute. In commissione, comunque, sono emersi anche i costi in più annunciati da settimane. "L’entità più significativa riguarda i costi energetici – ha aggiunto Pellei – con 1.172.342 euro in più rispetto al previsionale 2022 da distribuire tra appalto calore, pubblica illuminazione e altre utenze. In totale, questa spesa ha raggiunto i 4.777.000 euro". In tal senso, si procederà alla richiesta di fondi per l’efficientamento della scuola ‘Togliatti’ e ‘Cappella’, mentre per il comune, la piscina e il Palaspeca si aderirà alle rimanenze Por Fesr. Infine, 100mila euro sono stati stanziati per la redazione di un Piano urbano della mobilità sostenibile.

Giuseppe Di Marco