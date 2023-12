Cuochi piceni insieme per una sera

Festa dei Cuochi Piceni: alcuni tra i più grandi chef del territorio per una cena che punta a valorizzare il settore enogastronomico. L’evento, al quale sarà possibile partecipare previa prenotazione, avrà luogo presso l’Istituto di Istruzione Superiore Filippo Buscemi di San Benedetto martedì 12 dicembre. Le porte al pubblico saranno aperte già dalle 18:00 per accedere ai ben 12 stand di produttori locali di formaggi, tartufi, farine, salumi, olio, vegetali, conserve e confetture, ma anche distillati e caffè. I vini della serata sono di cantine facenti parte del Consorzio Tutela Vini Piceni. L’evento oltre a voler essere una festa per il Piceno nel giorno in cui ricorre il Beato Corrado d’Offida frate francescano, cuciniere del III secolo dopo Cristo, vuole essere anche un momento didattico e formativo per gli studenti dell’Alberghiero che, sotto la guida degli Chef Enrico Mazzaroni e Sabrina Tuzi del ristorante Il Tiglio (1 stella Michelin), Daniele Citeroni di Osteria Ophis, Davide Camaioni di Ristorante Posto Nuovo, Simone Muscella chef di Solano e titolare di Crunch Pizza e per ultimo, ma non meno importante, Gianmarco Di Girolami di Blob Caffè, dovranno preparare 100 pasti per i fortunati commensali della serata. Alcuni interventi formativi durante la singolare iniziativa, tra cui uno tenuto dal guru del caffè Mauro Cipolla di Orlandi Passion (fondatore della prima Accademia del caffè al mondo e uno dei padri fondatori dello Specialty, 3 chicchi Gambero Rosso). Tutte le info sono richiedibili attraverso mail a sul sito dei cuochi di Ascoli o al 393.9173740.

