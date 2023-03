Cupra a caccia di sponsor per l’estate: come fare domanda

Il comune di Cupra Marittima, insieme alla Pro Loco, per il cartellone delle manifestazioni estive farà ricorso alle sponsorizzazioni di aziende private e associazioni senza scopo di lucro. Iniziativa tesa a migliorare i servizi ai cittadini e ai turisti per promuovere eventi culturali e turistici quali strumenti di crescita e valorizzazione del territorio e della comunità. Attraverso la sponsorizzazione, infatti, è possibile ridurre le spese di funzionamento dell’ente, accrescendo l’efficienza e l’attività di gestione, evidenziando un importante interesse pubblico. Si tratta di una procedura aperta attraverso la quale ricercare soggetti che, in veste di sponsor, intendono concludere contratti con il comune di Cupra Marittima per eventi culturali, sportivi e turistici per la prossima stagione estiva. Il Comune precisa che non è indetta alcuna procedura di affidamento e che non sono previste graduatorie o attribuzioni di punteggio. Si può fare la sponsorizzazione con l’erogazione di un contributo in denaro o con l’erogazione di beni, servizi o prestazioni a titolo gratuito al fine di promuovere la propria attività. I contratti di sponsorizzazione saranno stipulati in base alla normativa vigente ed i soggetti individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali. Il logo dello sponsor sarà presente sul calendario degli eventi estivi, sul sito del Comune, nei comunicati stampa, ecc, in base al tipo di investimento fatto. Le proposte di sponsorizzazione dovranno pervenire al Comune entro il 31 maggio.