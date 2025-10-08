Cupra Ambiente, torna il festival dedicato al Pianeta

Programma definito per Cupra per l’Ambiente Festival promosso dal Comune, BioDistretto Picenum e Marche a Rifiuti Zero. Il festival si svolge nell’ambito del Progetto Cupra per l’Ambiente, che l’Amministrazione porta avanti dal 2018, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti all’origine e promuovere una gestione responsabile delle risorse tra i cittadini e gli esercizi commerciali.

Alle ore 10 di domenica prossima, in piazza Possenti si parlerà di biodiversità. I lavori saranno introdotti dal sindaco Alessio Piersimoni. Interverranno Daniele Antonozzi, presidente Marche a rifiuti zero; Marco Cardinali, agronomo forestale, Raffaella Caponi, Psicologa, Cristina Murri, coordinatrice Biodistretto Picenum; Francesco Balestra presidente Vivaisti di Grottammare, Enrico Musciarelli, del circolo Acero Campestre, con un progetto di rimboschimento ispirato all’idea di Mario Pienesi ‘Un bosco per la città’.

Mostra mercato dei prodotti agricoli biologici, dei lavori dei bambini della Primaria e dell’Infanzia, l’angolo del riuso e il mercatino dei bambini. A mezzogiorno vi sarà la premiazione delle attività commerciali che si sono distinte nella riduzione dei rifiuti e a seguire lo showcooking del Biodistretto Picenum.