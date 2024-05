Cupra, bilancio in positivo

Bilancio in positivo per il comune di Cupra. Nell’ultimo consiglio comunale è stato approvato il bilancio che ha evidenziato un avanzo di amministrazione di 72.798 euro, dopo gli accantonamenti di legge. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è nettamente diminuito rispetto agli anni precedenti. Nel 2019 era di oltre 600 mila euro, sceso a 145.858,19 euro. "E’ frutto di una maggiore riscossione dei residui e all’eliminazione degli stessi ritenuti ormai non più esigibili poiché prima del 2019 – ha affermato l’assessore al bilancio Fausto Imberti – Questo risultato ci da la possibilità di utilizzare una parte dell’avanzo anche per la gestione corrente. I parametri per evitare di essere considerati Enti strutturalmente deficitari sono stati rispettati pienamente a certificazione della solidità di bilancio comunale. I tempi di pagamenti dei fornitori, fissati per legge a 30 giorni, sono stati ampiamenti rispettati e questo ci rende nei confronti dei fornitori un partner affidabile". L’assessore, nella sua relazione al bilancio ha tenuto ad evidenziare tutti i servizi, dall’assistenza sociale, alle opere, agli eventi e le numerose iniziative, sono state realizzate senza aumento della tassazione per i cittadini lasciando invariate le aliquote dei vari tributi comunali. Altro risultato evidenziato l’incasso, quasi totale, nell’anno 2023 dell’IMU e della Tari a testimonianza della veridicità del bilancio di previsione e dell’efficienza degli uffici. Lo strumento finanziario del comune è stato approvato dai soli consiglieri di maggioranza, poiché la minoranza non hanno partecipato alla seduta consiliare.