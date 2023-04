Cupra, cittadini virtuosi Pochi debiti per le tasse

E’ stato un consiglio comunale tecnico, quello tenutosi a Cupra per votare il rendiconto che ha evidenziato elementi positivi che caratterizzano il Bilancio, come ha affermato l’assessore al ramo Fausto Imberti. Nessun aumento per i cittadini, ma non è tutto, poiché Cupra è un Comune "virtuoso" grazie ai cittadini che puntualmente pagano i loro tributi. Tanto che il fondo crediti di dubbia esigibilità è in picchiata, passando dagli oltre 600 mila euro a 216 euro. Un dato in controtendenza rispetto a molte amministrazioni, grazie a una riscossione dei residui e all’eliminazione dei residui ritenuti non più esigibili antecedenti il 2018. Questo permetterà di poter utilizzare una parte dell’avanzo per la gestione corrente. "Il recupero di un acconto su ImutasI sulle piattaforme petrolifere dal 2016 al 2019 ha creato un fondo vincolato di quasi mezzo milione di euro da usare per opere dell’anno in corso. I tempi di pagamento dei fornitori – ha spiegato Imberti – si sono ridotti a 36 giorni rispetto ai 60 dell’anno precedente e quest’anno dovrebbe scendere ancora, dandoci un potere contrattuale maggiore con i fornitori. I residui del 2022 sono stati quasi totalmente incassati nei primi mesi di quest’anno e tutto ciò ci rende orgogliosi e ci fa ben sperare per il futuro perché un bilancio risanato e strutturato, dà la possibilità all’amministrazione di programmare le opere e gli interventi di cui hanno bisogno i cittadini. Per questi risultati ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per il raggiungimento dell’importante risultato, a iniziare dalla dottoressa Catasta che ha mantenuto in equilibro il bilancio e con lei i responsabili degli uffici, il sindaco, gli assessori e i consiglieri".

Marcello Iezzi