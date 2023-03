Cupra, dal divertimento a un tuffo nella storia Ecco quali sono le bellezze del territorio

A Cupra anche bere un caffè in amicizia può essere un’esperienza indimenticabile. Passeggiando per le vie ci si può meravigliare delle bellezze che ha da offrire. Andando da nord verso sud ci imbattiamo in chalet e luoghi di svago che offrono divertimento e relax per grandi e piccini. Per gli appassionati di storia il museo archeologico ospita antiche brocche e mosaici risalenti all’epoca medioevale che con i ritrovamenti di stile pompeiano costituiscono l’ultima novità archeologica in un territorio che non smette mai di stupirci. Marano è una vecchia fortezza medioevale. In antichità era un riparo dagli attacchi nemici, oggi ospita un piccolo centro urbano e i resti del castello.

L’estate, Cupra ritorna ad essere un grande centro dell’Antica Roma con "Artocria" ovvero una rievocazione storica di "fasti e ludi" romani. Per gli amanti di conchiglie, Cupra ospita il museo malacologico più importante d’Europa. Dirigendosi verso la piazzetta centrale del paese, ci ritroviamo di fronte al palazzo comunale, che ospita un documento recentemente restaurato, "il Regio decreto" del 1862 che autorizzava il cambio del nome da Marano a Cupra Marittima firmato da Vittorio Emanuele II.

Tra le varie attività si possono seguire corsi di vela durante il periodo estivo. Cupra offre manifestazioni sportive e culturali tra cui la settimana dello sport, diventata punto di riferimento per la costa picena. Mi raccomando, vi aspettiamo per un caffè in nostra compagnia!