Cupra, doppio finanziamento per municipio e circolo tennis

Il comune di Cupra Marittima ha partecipato a un bando ministeriale denominato Cse per l’efficientamento energetico di edifici pubblici non residenziali ed ha ottenuto due importanti finanziamenti. Il primo per il palazzo municipale della somma complessiva di 140mila euro e il secondo per il Circolo Tennis, finanziamento di 60mila euro. "Per quanto riguarda il municipio andiamo a completare i lavori che abbiamo iniziato con altri fondi ottenuti nel 2022 – afferma il sindaco Alessio Piersimoni – Il progetto prevede l’acquisto di una pompa di calore che alimenterà la parte nord del palazzo municipale ed anche l’acquisto di pannelli fotovoltaici che produrranno circa 17 Kwh. Con lo stesso finanziamento andremo a sostituire parte degli infissi che non eravamo riusciti a cambiare in tempi precedenti. Ora possiamo raggiungere una classe energetica superiore che ci consentirà un risparmio importante a livello di costi".

In buona sostanza, dopo questo intervento il palazzo municipale di Cupra Marittima sarà riscaldato e raffrescato interamente con energia elettrica, ma per gran parte prodotta dai pannelli solari. Per il circolo tennis sono previsti altri importanti lavori. "Il progetto prevede la sostituzione della caldaia, poiché quella vecchia ha più di 20 anni ed anche il rifacimento degli infissi – aggiunge il sindaco Alessio Piersimoni – che, anche in questo caso, ci permetterà di migliorare la classe energetica. Questi due finanziamenti rappresentano un ulteriore passo importante all’interno del più ampio percorso di efficientamento energetico delle strutture comunali, intrapreso con il Relamping e mirato a minori consumi e di conseguenza, inquinamenti e, soprattutto, con minori spese per tutta la collettività. Ringrazio gli Uffici comunali per il lavoro svolto che ci consente di proseguire sulla strada dell’efficientamento e del risparmio".

Marcello Iezzi