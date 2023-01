Cupra e Ripatransone, aperte le domande per il servizio civile

Il comune di Ripatransone anche quest’anno ha presentato quattro progetti per il servizio civile universale che coprono quattro diverse aree di intervento: assistenza disabili che ha per titolo "Diversamente 3: beatiful minds"; assistenza minori "Il villaggio della speranza"; riqualificazione ambientale "Ambientiamoci 4.0 tra terra e acqua"; promozione paesaggistica e culturale "Riprendiamoci il filo 4.0 cultura in movimento". Per consultare i progetti presentati e le corrispondenti schede è necessario collegarsi al sito istituzionale del Comune di Ripatransone nell’area dedicata alle news. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizio Civile 0735.917338. L’Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Cupra, Daniela Luciani, comunica che sono disponibili alcuni posti per svolgere il servizio civile, desiderosi di fare un’esperienza lavorativa nei Servizi Sociali o nel settore della Cultura e Turismo. A Cupra ci sono due posti disponibili nel settore Assistenza minori e servizi sociali in generale ed due posti nel settore Cultura e Turismo. Il Servizio Civile Universale è un’importante occasione di formazione e crescita personale aperta ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni. La partecipazione al Servizio Civile Universale comporta un impegno di 25 ore settimanali per 5 giorni alla settimana ed un contributo mensile per tutti i dodici mesi di durata del servizio. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 14.00 del 10 febbraio.