Cupra, interventi di manutenzione

Procedono senza sosta i lavori di manutenzione nel comune di Cupra Marittima, assessore Fausto Imberti. Parallelamente ai lavori di installazione della videosorveglianza, di efficientamento energetico del palazzo municipale, all’illuminazione pubblica, vanno avanti anche altri lavori più o meno ordinari, come la canalizzazione delle acque meteoriche in via Conte Vinci, la regimentazione delle acque piovane all’inizio della zona Passeggiata Archeologica, la realizzazione di una rampa di accesso, con l’abbattimento delle barriere architettoniche, ad un parco di verde pubblico attrezzato in via Ennio Ruzzi, poi la realizzazione di tre aiuole. Sorgono nel punto in cui sono state tagliate le radici dei pini, risistemando zone dove gli alberi erano divenuti pericolanti e che, quindi, sono stati tagliati, tra via dell’Industria e via dell’Artigianato in prossimità dell’asilo nido. "Sono lavori che ammontano a circa 20mila euro, che vanno ad aggiungersi all’altra manutenzione ordinaria eseguita dagli operai del Comune – afferma il sindaco Alessio Piersimoni – La potatura delle palme e degli alberi di alto fusto, in particolare i pini, che vengono manutentati attraverso l’impiego di specialisti di una ditta privata".