Cupra Marittima, al via la Settimana dell'Archeologia tra Scavi e Laboratori

Al via a Cupra Marittima, città romana di importanza strategica con il suo porto e i collegamenti dalle Marche a tutto il Centro Italia, la settimana dell’Archeologia tra presentazioni, visite guidate e laboratori. Domani alle 19, piazza Possenti ospiterà l’incontro sul tema "Il Parco va in città – Il parco Archeologico tra passato e presente". Saranno Francesco Pizzimenti di Sabap Marche AP e il direttore scientifico del Parco, Fabrizio Pesando, docente di archeologia romana all’Università degli studi di Napoli l’Orientale, a presentare lo stato di avanzamento dello scavo archeologico del tempio di Cupra, mentre il locale Archeoclub farà una premessa storica sugli scavi effettuati in epoche passate. "L’obiettivo – spiega Daniela Luciani, assessore alla Cultura del Comune di Cupra Marittima – è quello di far conoscere meglio un’area che, grazie alle nuove campagne di scavo condotte dall’Orientale di Napoli, non finisce di stupire per la qualità dei ritrovamenti". Da oggi, fino a sabato 22, dalle ore 18 si terranno, nel cortile del Museo Archeologico a Marano, laboratori dedicati ai bambini dai 5 agli 11 anni per imparare, giocando, a conoscere un luogo di grande importanza e suggestione.