Cupra Marittima: lavori di sistemazione dei fossi Sant’Andrea e Cupe per la sicurezza

A Cupra Marittima sono in corso i lavori di sistemazione dei fossi Sant’Andrea e Cupe. Oltre alla pulizia del letto dalla folta vegetazione sono state pulite le briglie esistenti e ne sono state realizzate di nuove. A proposito di quelle esistenti sul fosso Sant’Andrea sono state ritrovate briglie di mattoni risalenti a decenni fa e ancora perfettamente in grado di svolgere la propria funzione, quella di rallentare la velocità dell’acqua e trattenere i detriti impedendo che arrivino a valle. Sono state anche realizzate delle gabbionate per rafforzare gli argini.

Sono importanti interventi a cura del Genio Civile su entrambi i fossi che presentavano forti criticità emerse dopo il maltempo del 18 e 19 settembre, quando fango e detriti si sono riversati sul lungomare e sulla pista ciclo pedonale.

I tecnici del Genio Civile hanno anche rilevato problemi nel punto in cui i fossi passano sotto la statale Adriatica, con pericolo di esondazione in caso di forti piogge. Ora, dopo le gabbionate che difendono anche gli argini dei fossi, è previsto un intervento per abbassare il letto dei due corsi d’acqua nei punti in cui attraversano la statale Adriatica, in particolare sul fosso delle Cupe.

"Lavori importanti e molto attesi che proseguiranno ancora per un paio di mesi – afferma il sindaco Piersimoni –. In questi giorni si è aperta anche la gara per appaltare l’altro progetto di sistemazione di via delle Cupe a monte, con la realizzazione delle vasche di laminazione. Quindi un altro intervento che va a risolvere la problematica della sicurezza in un fosso con un dislivello notevole di circa 100 metri e con pareti molto alte dove l’acqua prende tanta velocità e porta a valle molti detriti. Con questi due interventi, veramente si va a dare sicurezza a una parte di territorio che da molti anni presenta forti criticità."

Marcello Iezzi