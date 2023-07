Cupra Marittima, Nuove Segnaletiche Stradali per Maggiore Sicurezza

Lavori di segnaletica per la sicurezza stradale sono stati eseguiti in questi giorni sulle strade di Cupra Marittima. Lungo la statale Adriatica, zona sud del centro abitato, in corso Vittorio Emanuele, dove ci sono ampi marciapiedi, sono stati disegnati stalli per la sosta delle auto, perché gli automobilisti, spesso, parcheggiavano in modo disordinato costringendo le persone in carrozzina o mamme con il passeggino a scendere sulla Nazionale. "Un lavoro che si è reso necessario in attesa della realizzazione delle anse di sosta come esistono sul est della strada – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – Abbiamo, poi, istituito la sosta con disco orario in via del Mercato, soltanto sul lato dei box di vendita per favorire le persone che vanno a fare la spesa in sicurezza, ma solo per la fascia oraria 7 – 13, nel pomeriggio i parcheggi tornano liberi. Altro intervento per la sicurezza lo abbiamo eseguito in via Battisti incrocio con via Galilei – spiega Piersimoni – perché in quel tratto c’è un movimento promiscuo tra vetture e pedoni che dal lungomare si dirigono al centro del paese, per cui si è reso necessario rallentare la viabilità automobilistica con l’installazione di dossi"