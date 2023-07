Cupra Marittima ottiene prestigioso riconoscimento, nominata "Città del Vino"

Cupra Marittima nominata "Città del vino" grazie all’importante riconoscimento conseguito dalla Cantina Cerbero al 21esimo concorso enologico internazionale "Città del vino". "Un importante riconoscimento, esteso anche al territorio – dice il sindaco Alessio Piersimoni –. Alla premiazione, infatti, oltre ai produttori sono stati invitati anche i sindaci, poiché il prodotto identifica la zona di provenienza". A Roma, nella sala Giulio Cesare in Campidoglio, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, i fratelli Fabio e Samuele Rivosecchi, giovanissimi produttori, che ovviamente hanno alle spalle anche i familiari, hanno ottenuto per il loro prodotto, "Beatrice 2021, Marche Passerina", il prestigioso riconoscimento della "Medaglia d’oro" assegnato dall’associazione Città del vino. "I prodotti tipici del territorio e queste belle realtà produttive contribuiscono a valorizzare e far conoscere la nostra Cupra Marittima a livello Internazionale – aggiunge il sindaco Piersimoni –. L’azienda Cerbero ha la cantina in contrada San Silvestro e le vigne in contrada Colle Bruno, quindi tutto si svolge interamente sul nostro territorio".