’Cupra Marittima turismo digitale’: un’app per promuovere il territorio

Nella sala consiliare del comune di Cupra Marittima, è stato presentato ieri l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse finalizzata alla selezione di 30 operatori economici, da coinvolgere nel progetto ’Cupra Marittima Turismo Digitale’ nell’ambito del ’Bando Servizi Digitali Integrati’ della regione Marche. Il progetto, realizzato in collaborazione con Synthesis3 e la spin-off dell’Università di Camerino Knoway System, prevede la creazione di una Web App progressiva, che si comporterà come un’app mobile, integrandosi con le principali piattaforme turistiche regionali (www.letsmarche.it) e nazionali (www.italia.it). L’app conterrà i principali punti d’attrazione del territorio comunale, insieme alla creazione di tre itinerari, tra cui un tour virtuale. L’obiettivo è stimolare l’interesse del turista e incentivarne la visita e la permanenza.

Tra gli obiettivi del progetto ci sono l’innovazione e l’integrazione dell’offerta turistica, la personalizzazione dell’esperienza utente e il coinvolgimento del sistema turistico locale. Accanto ai punti di interesse, nell’app saranno presenti anche gli operatori economici del territorio, 30 dei quali saranno selezionati attraverso la manifestazione di interesse pubblicata sul sito del comune di Cupra Marittima. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 18 aprile prossimo. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità di visibilità e valorizzazione per l’intero territorio. "Questo progetto fa parte di una serie di iniziative volte anche a coinvolgere e dare visibilità agli operatori e alle associazioni presenti sul territorio – afferma il consigliere con delega all’Innovazione Tecnologica Remo Lelli – infatti, gli operatori economici avranno la possibilità di essere promossi con contenuti fotografici e testuali di alta qualità grazie al supporto di Knoway System".

