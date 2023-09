Cupra Musica Festival col sorriso. Principali appuntamenti sold out

Nei giorni scorsi si è conclusa la XXI edizione del Cupra Musica Festival, edizione che ha visto un incredibile successo di pubblico con una partecipazione di circa 1.500 spettatori totali agli appuntamenti e ha registrato il sold-out nei principali appuntamenti (la Traviata del 20 luglio, il concerto ’Morricone e Puccini in jazz’ del 29 agosto, il tramonto al parco archeologico ed il concerto finale). Merito del successo sono stati da una parte la qualità degli artisti di richiamo internazionale, dall’altra la scelta di affiancare musica più conosciuta (Morricone o la Traviata) a brani contemporanei o inediti, uniti dal leitmotif della musica italiana, senza tralasciare la bellezza delle cornici che hanno fatto da sfondo agli spettacoli (l’alba sul mare, il tramonto al parco archeologico, villa Cellini e villa Boccabianca). Particolarmente emozionante il concerto dell’orchestra giovanile Marche Music College, composta da ragazzi dai 14 ai 21 anni, migliori studenti di scuole medie ad indirizzo musicale, licei musicali e conservatori, magistralmente diretta da Alessandro Marra, orchestra giovanile solo per l’età anagrafica ma con una maturità tale da impressionare tutto il pubblico. Applauditissimo anche il Mad trio composto da Andrea De Francesco, Marco Giani primo oboe e primo clarinetto dell’orchestra I pomeriggi musicali di Milano, assieme a Davide Martelli al pianoforte, direttore artistico del festival, che nell’ultimo concerto ’Suggestioni d’opera’ ha strabiliato il pubblico con eccezionali virtuosismi ed è stato capace di far percepire non tre ma un solo grande ed unico respiro musicale. Il Cupra Musica Festival è stato realizzato con la collaborazione della Pro Loco, dei titolari delle Ville e delle strutture private e il sostegno economico dell’azienda Inim e Fondazione Carifermo.

Marcello Iezzi