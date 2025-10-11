Cupra pedala verso il futuro: accordo per la Ciclovia Adriatica

La firma dell’accordo tra Regione Marche e comune di Cupra Marittima è un passo fondamentale per la realizzazione di un altro importante tratto della Ciclovia Adriatica. Nel comune di Cupra la Regione investirà oltre 3 milioni e mezzo e il Comune metterà a disposizione le aree interessate dal passaggio dell’infrastruttura. Globalmente si tratta di 4.300 metri di pista di cui 2.000 di nuovo percorso che prevede la costruzione del tratto che va dal fosso Santa Giuliana a via Tommaso da Marano con il ponte che scavalcherà il torrente Menocchia, cui si aggiungono altri 2.300 metri di manutenzione straordinaria del fondo viabile già esistente, con la relativa cartellonistica. I costi sono così ripartiti: 3 milioni e 250mila euro per le nuove opere e 300mila euro per le manutenzioni straordinarie sulle opere già esistenti.

"È un passo fondamentale questo fatto dalla Regione che segue tanti colloqui e incontri avvenuti sia tra gli uffici tecnici dei due enti sia con l’assessore competente Baldelli dal 2019 – spiega il sindaco Alessio Piersimoni – Da questa estate, oltre a lavorare sulle scuole, ci stiamo dedicando a questo importante tema per arrivare alla disponibilità delle aree che saranno interessate dal passaggio del nastro ciclabile e che il Comune deve dare alla Regione". Nel frattempo la Regione Marche ha incaricato uno studio tecnico per la disposizione del progetto e con l’Amministrazione comunale è stata sottoscritta una convenzione con i compiti spettanti ad ambedue gli enti. Quindi, la Regione curerà la progettazione, la realizzazione delle opere e il collaudo, mentre il comune di Cupra dovrà predisporre le eventuali varianti urbanistiche e la messa a disposizione delle aree d’intervento. Così si va verso il completamento del tratto piceno della ciclovia, ideata da Fiab, che va da Chioggia al Gargano per una lunghezza di 1200 chilometri.

Marcello Iezzi