’Cupra per tutti’ contro Piersimoni

Ecco la lista che sfiderà il sindaco uscente di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni. Si chiama, ’Cupra per tutti’ ed è un comitato fondato da Mario Pulcini, Claudio Carosi, Graziano Cognigni, Cinzia Nucera, Beatrice Capriotti, Maria Teresa Pomili, Francesca Capocasa, Ugo Rossi, Giovanni Ciarrocchi, Roberto Amabili, Giovanni Pagliarini, Antonio Pettinari, Giuseppe Liodori e Giuseppe Piscioneri. "In questi mesi, attraverso numerosi incontri, abbiamo sentito la necessità di mettere in campo un’alternativa per il nostro Comune, fatta da cittadine e cittadini che avessero voglia di mettersi in gioco con competenza e professionalità per sviluppare progetti utili a far crescere il nostro paese – affermano i membri del comitato –. All’interno del nostro gruppo abbiamo rappresentanti del mondo delle professioni sanitarie; esperti di pianificazione urbanistica, capaci di mettere in relazione i nostri beni archeologici con le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche che caratterizzano Cupra; dell’imprenditoria e del commercio; dello sport, per sostenere e finanziare il protagonismo giovanile di rafforzare i luoghi di aggregazione; giovani e meno giovani, che aiuteranno a cogliere le esigenze delle diverse generazioni, perché non si può progettare il futuro senza la consapevolezza del proprio passato. Insomma – aggiunge il comitato – una sintesi perfetta dì competenze ed esperienze necessarie per amministrare un comune". Il Comitato ’Cupra per tutti’ si incontra settimanalmente ed è al lavoro da alcuni mesi per presentarsi come alternativa all’attuale amministrazione e, "dare un diverso impulso al paese attraverso un metodo partecipativo, inclusivo e a misura di tutti – conclude la nota del comitato – Nei prossimi giorni informeremo i cittadini sulle attività del gruppo ed inviteremo quanti lo vorranno a partecipare ai nostri incontri. Per chi vuole contattarci può farlo al 351.5197202, email: cuprapertutti@gmail.com".