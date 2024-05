Cupra pronta per la stagione:: "Buone aspettative"

Gli operatori turistici e della ristorazione prevedevano 12 giorni di ottimo movimento sulla Riviera delle palme, dal ponte del 25 aprile fino a domenica 5 maggio. Previsioni che sono state rispettate in gran parte, poiché è andata benissimo dal 25 al 28 aprile, bene dal 29 al 1° maggio, sotto tono il resto del periodo. Per la stagione estiva, a ogni modo, le aspettative continuano a rimanere alte. "Per gli alberghi e per noi balneari si prevedono luglio e agosto di buon livello, arrivano davvero tante prenotazioni – afferma Pietro Aureli, presidente dell’associazione ’Cupramare balneari’ – Per il mese di giugno, invece, non sta arrivando quasi nulla, ma è cosa normale poiché i turisti arrivano senza prenotare. Per quanto riguarda il personale mancano professionalità soprattutto in cucina e manca l’interfaccia con le scuole professionali alberghiere". Altro problema è poi rappresentato dalla mancata possibilità di poter fare assunzioni dei ragazzi come apprendisti. Giovani che vogliono iniziare a lavorare e che il datore di lavoro deve assumere come un professionista. Sulla Riviera restano ancora le incertezze del bagnino di salvataggio nella bassa stagione, che deve essere affrontato da capitaneria di porto, comune e associazioni.