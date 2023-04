Cupra raddoppia con il triathlon

Torna a Cupra Marittima, per il secondo anno consecutivo, una delle otto tappe del circuito nazionale del Triathlon "Adriatic series" promosso da Flipper Triathlon e dalla Federazione Italiana di Triathlon. Si terrà domenica 21 maggio. Si tratta di un evento aperto a tutti, poiché gli organizzatori scelgono sempre luoghi scenografici, sicuri e anche divertenti per atleti ed accompagnatori. Quest’anno, fra l’altro, la gara assegnerà il titolo di campione regionale maschile e femminile. Entrare a far parte del circuito nazionale significa, per le località selezionate, essere al centro di un progetto che dura tutto l’anno, poiché da visibilità ai territori, alla cultura, alla storia e alle tradizioni che sanno esprimere. La competizione di Triathlon sprint prevede una frazione di nuoto di 750 metri, poi 20 km di bici e 5 km di corsa. Luogo perfetto la spiaggia, il mare e il lungomare di Cupra Marittima. "Siamo davvero felici di ospitare questa manifestazione – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – l’anno scorso abbiamo avuto in gara più di 200 persone, molte delle quali venute da fuori, che hanno soggiornato nelle strutture ricettive di Cupra insieme ai loro familiari. Ospiti che hanno potuto conoscere il nostro territorio, la nostra accoglienza e in molti hanno già prenotato la loro partecipazione anche quest’anno, perché colpiti proprio dalle bellezze del nostro paese. L’obiettivo è far crescere questo evento sportivo che serve anche a creare movimento turistico per l’inizio della stagione balneare. Ringrazio la Flipper e gli sponsor che hanno aderito alla manifestazione: Ascani energy, Progeco, Service one, Inim e Menowatt".

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore allo sport Remo Lelli, che ha evidenziato come questa manifestazione si affianchi alla Maratonina di San Basso e poi alla "due giorni" della "Notte dello sport" una sorta di turismo sportivo attivo che, in estate, da anche la visibilità alle società sportive di Cupra. "Sono molto soddisfatto dei rapporti di collaborazione che si sono instaurati con l’amministrazione di Cupra Marittima – ha affermato Raffaele Avigliano, presidente della Flipper e presidente del comitato regionale della Federazione Italiana di Triathlon – Siamo consapevoli dell’entusiasmo e della qualità della location e dell’accoglienza turistica offerta e anche della collaborazione della Pro Loco e degli albergatori che offrono pacchetti speciali anche per i familiari degli atleti".

Marcello Iezzi