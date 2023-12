Cupra si illumina per le feste: "Tante iniziative"

Accese le luminarie a Cupra, fra tradizione e novità. "Siamo felici di poter proporre per le festività natalizie un calendario di rilevo perché vogliamo animare anche le attività del nostro paese. Ci saranno mercatini, attrattive per i bambini, il bus di babbo natale – afferma il sindaco Alessio Piersimoni –. Bella la collaborazione con la Pro Loco e l‘associazione commercianti perché anche quest’anno proporremo la lotteria di Natale. Acquistando nei negozi di Cupra sarà possibile ricevere dei numeri della Lotteria che sarà estratta il 6 gennaio". Il montepremi è di 2.500 euro, divisi in diversi buoni. "Ci sarà il concerto di Natale il 6 dicembre con Andrea Concetti, nella chiesa di San Basso, una bella novità, che si aggiunge alle iniziative previste nel calendario con la collaborazione dei Comitati di quartiere, come le tombolate e il Presepe itinerante. Momenti che ci consentono di stare insieme. Novità anche per le luminarie che sono state installate in alcuni punti del lungomare Romita, piazza di Spagna, piazza Vespucci, dove non erano mai state e anche al paese alto, nella piazzetta e in piazza Calcagno".