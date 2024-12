Cupra si tuffa nelle feste natalizie

Il Natale di Cupra Marittima vivrà principalmente in piazza Possenti con eventi in programma il 15 e 22 dicembre e poi il 6 di gennaio. Domenica prossima ci sarà l’apertura del mercatino di Natale, della Ludoteca nei locali del circolo anziani, della casa di Babbo Natale e poi animazione per grandi e piccini con il Mago Moreno. Domenica 22 si replica con lo stesso programma, mentre l’animazione sarà affidata a ’Shelly aspettando il Natale’. Lunedì 6, invece, si inizia alle ore 16 con l’arrivo delle Befane, animazione e giochi per bambini, arte e giocoleria, maritozzi farciti alla crema di nocciola e bevande calde. Alle ore 17,30, in piazza Possenti, vi sarà l’estrazione della Lotteria di Natale, a cura dell’amministrazione comunale, la pro loco e l’associazione dei commerciati. I tagliandi in concorso sono quelli distribuiti a chi in questi giorni fa acquisti nei negozi di Cupra Marittima.