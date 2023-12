Cupra, stagione positiva. Ma c’è l’ansia Bolkestein

Cupra Marittima punta al bello. Questo è emerso nell’incontro che l’Amministrazione comunale al completo, ha tenuto nel pomeriggio di venerdì nella sala del consiglio comunale, presenti i vertici della Pro Loco, dell’Acot (Associazione Cuprense Operatori Turistici), dei balneari per tracciare un bilancio della stagione 2023 e programmare quella prossima, puntando sul bello.

Si rifarà un tratto di lungomare, (si tratta di un progetto a lungo termine), saranno realizzate aiuole attorno alle palme e ai pini lungo la passeggiata a mare, si insisterà sulla promozione della Concola di Cupra Marittima, gli eventi più significativi realizzati con la partecipazione delle Associazioni saranno riproposti, come il Triathlon, Castagne al Borgo, la cena itinerante negli chalet, il Carnevale estivo. Ma non finisce qui.

A livello di promozione, oltre alla partecipazione alle fiere turistiche, Cupra sarà presente anche alla Fiera dell’Artigianato che si terrà a Milano l’8 dicembre con oltre un milione di presenze. Milva Ricci, presidente dell’Acot ha espresso soddisfazione per l’aumento degli arrivi registrato l’estate scorsa a testimonianza dell’attrattività di Cupra a livello nazionale e internazionale.

E’ stato evidenziato anche il ruolo del Parco Archeologico e del borgo di Marano che hanno svolto un ruolo fondamentale per accrescere l’offerta turistica del territorio e hanno accolto tanti visitatori attraverso le iniziative culturali che vi sono state organizzate. E questo è il bicchiere mezzo pieno.

Preoccupazione è stata espressa, invece, da Pietro Aureli, presidente dell’associazione balneari CuprAmare. "Mi sono sentito un ospite in quella riunione – ha spiegato Aureli – perché non sappiamo se la prossima stagione ci saremo ad accogliere i bagnanti. Pensare al futuro per noi è un esercizio davvero difficile data la drammaticità del momento. Il sindaco Piersimoni dice che dalla Regione ha ricevuto notizie confortanti, ma intanto noi non riusciamo a fare alcuna programmazione".

