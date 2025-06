"Cura artigianale e lusso, importante ripartire da qui"

A distanza di alcuni giorni, in città si continua a parlare della straordinaria inaugurazione di ‘Casa Elenère’ il nuovo atelier di alta gioielleria ospitato all’interno dell’antico Seminario Vescovile di Palazzo Morelli dietro al Battistero. Il Grand Opening di sabato scorso ha richiamato pubblico raffinato e internazionale, accomunato dal desiderio di vivere un’esperienza autentica, immersiva e multisensoriale. "Con Elenère ho voluto costruire uno spazio capace di raccontare la bellezza come linguaggio quotidiano, accessibile, intimo. Non qualcosa da esibire, ma da sentire sulla pelle, ogni giorno – ha spiegato Eleonora Boccalatte – Sono molto felice perché sono intervenuti tanti ospiti internazionali, ma soprattutto amici".

Presenti all’evento ospiti d’eccezione: dalla dj e fashion icon Catherine Poulain, alla ‘Diamond Girl’ Tracey Ellison; da MIM Dubai, luxury insider del Middle East, all’illustratrice Barbara Brocchi, fino a Paola De Luca, nota analista e visionaria del mondo del gioiello e all’imprenditrice Zhanna Kirkland, esponente dell’alta gioielleria contemporanea. Presenti anche diverse personalità locali tra cui l’onorevole Giorgia Latini, l’ex assessore Michela Fortuna e l’imprenditore Angelo Galeati.

"Un evento davvero straordinario – ha ammesso l’assessore comunale Donatella Ferretti – a palazzo Morelli. Artefici di tanta bellezza Eleonora Boccalatte e Simone Mariani. Arte, amore, bellezza. Una proposta innovativa, un tempio del saper fare e che è capace di attrarre anche oltre i confini nazionali. Come amministratore non posso che ringraziare". Presente anche l’assessore regionale Andrea Maria Antonini: "Complimenti ad Eleonora e Simone – ha dichiarato – per aver recuperato molto bene questo scrigno di storia, arte e architettura della nostra città poco conosciuto e che oggi si apre ad un pubblico internazionale che fa solo bene ad Ascoli e alle Marche".

Presente anche il Presidente di Confindustria, Sinome Ferraioli "Oggi più che mai – ha ammesso – è fondamentale creare luoghi capaci di coniugare la cura artigianale con l’estetica del lusso, la modernità con i mestieri antichi. ‘Casa Elenère’ rappresenta una visione evoluta del Made in Italy: fatta di cultura del progetto, relazioni, formazione e valorizzazione del territorio".

Valerio Rosa