L’Ast di Ascoli, in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer, ha organizzato il corso ‘Prendersi cura del paziente con demenza: conoscenza clinica, gestione ed esperienze’ che si articolerà nei due appuntamenti di domani e del 28 ottobre. Il corso è rivolto agli operatori sanitari coinvolti nella cura e nell’assistenza (medici, farmacisti, psicologi, fisioterapisti, infermieri, logopedisti, tecnici di neurofisiopatologia, terapisti), ma anche agli assistenti sociali e ai familiari dei pazienti affetti da Alzheimer, o dalle varie forme di demenza, che svolgono attività di caregiver. Sabato l’appuntamento è dalle 9 alle 17.30, nella sala dei Savi di palazzo dei Capitani. Referenti scientifici sono Cristina Paci, direttore del reparto di neurologia, e la psicologa Sara Tiberi, mentre Adelmo Tancredi e Antonia Quarticelli terranno gli incontri pomeridiani dedicati ai familiaricaregiver per parlare della presa in carico del paziente con malattia di Alzheimer.