Curado incubo di Montevago, Damiani è qualità, Vitale sicuro

Vitale 6,5 Non è chiamato molto in causa nella prima parte dell’incontro e questo grazie all’importante lavoro svolto dalla linea difensiva che diventa il suo vero scudo. Nella ripresa è padrone della sua area e non ce n’è per nessuno.

Alagna 5,5 Ancora una prestazione generosa quanto ricca di sbavature in fase di possesso. Nel sostegno alla manovra offensiva sono vari gli appoggi imprecisi con la palla tra i piedi. Legge male alcuni tempi di inserimento.

Curado 7 È di certo lui l’incubo peggiore del centravanti biancorosso Montevago. Dentro all’area di rigore non gli lascia neanche un centimetro, costringendolo spesso a ripiegare per ricevere palla.

Nicoletti 6,5 Come un vero e fedele alfiere assiste Curado in maniera egregia andando a raddoppiare e agevolando il compagno di reparto nel neutralizzare il terminale avversario e sventare i pericoli.

Guiebre 6 Spinge costantemente proponendosi sulla sinistra. L’intesa con D’Uffizi non funziona nel migliore dei modi e di certo non è colpa sua. Si conferma ancora una volta una vera spina nel fianco.

Milanese 6,5 Indubbiamente uno dei migliori dell’Ascoli. Sfodera un contributo prezioso sia nel recupero dei palloni che nel proporsi costantemente in zona d’attacco. Alcuni dei pericoli maggiori sono proprio i suoi. Dal 34’ s.t. Ndoj s.v.

Damiani 6,5 La sua presenza è una costante di qualità e quantità che risultano fondamentali per il Picchio nelle economie della manovra. Detta i tempi e diventa l’anello di congiunzione per lo sviluppo offensivo.

Silipo 6 Il suo approccio sulla gara è buono. Cerca di mandare il tilt il diretto marcatore nel contestato contatto in area che poi probabilmente era rigore. Dal 17’ s.t. Del Sole 6 Un’altra prova al servizio della squadra.

Rizzo Pinna 6 Anche lui sta iniziando a muoversi bene all’interno dei meccanismi dell’Ascoli. Non fornisce mai punti di riferimento. Dal 40’ s.t. Chakir 6,5 Incarna la vera unità del gruppo.

D’Uffizi 5,5 Molte buone occasioni per sfondare sulla corsia di sinistra capitano sui suoi piedi, ma sceglie spesso la decisione sbagliata peccando di eccessivo egoismo. Al suo fianco Guibre si sovrappone con costanza senza però essere servito adeguatamente. Dal 17’ s.t. Oviszach 6 Bravo nell’ottenere il rigore poi trasformato da Gori. Dal 34’ s.t. Pagliai 6,5 Bagna l’esordio col gol che chiude il match.

Gori 7,5 Svolge un lavoro decisamente importante per la squadra raccogliendo e smistando tanti palloni a beneficio dei compagni. Trova la prima gioia gol. Prima sbatte sulla traversa poi è glaciale dal dischetto.

Allenatore Agostinone (Tomei squalificato) 6,5 In assenza di Tomei dirige bene l’orchestra. In campo i bianconeri sono autori di una grande prova.

Arbitro Striamo 5,5 I dubbi sul primo rigore restano. Nella ripresa recupera qualcosina giudicando bene.

Massimiliano Mariotti