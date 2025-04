Curare con la musica e con l’affetto degli animali

La Liszt Academy di Grottammare e la Fondazione Anffas insieme per il progetto europeo di pet therapy con partner internazionali dalla Turchia, Romania, Irlanda, Italia e Nord Macedonia. Non c’è inclusione senza fraternità, parafrasando le parole di Papa Francesco è nata così la collaborazione tra i due enti che operano da anni a Grottammare. L’accademia lisztiana impegnata in progetti musicali promuovendo la musica classica a livello internazionale; la fondazione Anffas è sempre impegnata a fornire risposte ai ragazzi con bisogni speciali considerando sempre la famiglia come risorsa da sostenere e valorizzare. Dopo le mobilità Erasmus in Turchia, Irlanda e Nord Macedonia, il progetto arriverà a Grottammare a fine maggio. ‘Integrazione di terapia e approcci nell’educazione speciale per insegnanti’ è il titolo del progetto che è iniziato. A settembre 2024 e terminerà a febbraio del 2016. Le attività con il cane possono stimolare i giovani con bisogni speciali a comunicare. La ricerca è stata sviluppata con l’obiettivo di comprendere i benefici che i cani apportano nella stimolazione di bambini e ragazzi con sindrome di Down, una delle anomalie genetiche con la più alta incidenza al mondo.