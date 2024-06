Cure palliative pediatriche: tappa in città

Con michelepertutti, il terzo giro d’italia delle cure palliative pediatriche (Gcpp) ha fatto tappa nella bellissima location della Riviera delle Palme ricevendo un grande riscontro di partecipazione. Michelepertutti da sempre sensibile a queste iniziative ha scelto di fare matching per permettere a quante più persone di entrare in contatto con questa preziosa realtà e accedere alle informazioni che la riguardano. Con questo spirito erano davvero tanti all’appuntamento pomeridiano alla spiaggia accessibile di San Benedetto concessione n. 43 per coniugare informazione e benessere in movimento. L’iniziativa fa capo a Fondazione Maruzza impegnata, da oltre 20 anni, nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche per i minori affetti da malattie inguaribili: "Durante l’evento, abbiamo fornito il materiale informativo della Fondazione Maruzza capofila del progetto perché crediamo nell’importanza della conoscenza del diritto di cura delle cure palliative pediatriche – ha evidenziato Cristiana Carniel presidente michelepertutti - e della fruibilità delle informazioni su come funzionano le Cpp. All’evento hanno partecipato moltissime persone: sia aventi diritto alle cure palliative che non, per confrontarsi e condividere esperienze. Attraverso un appuntamento di socialità e benessere, abbiamo voluto offrire nuovi punti di vista sul concetto di cura e malattia, contribuendo a sfatare le idee errate legate a queste cure". Dopo il grande successo delle prime due edizioni a livello nazionale che ha visto la presenza di circa 35mila partecipanti, con più di 100 eventi in 17 Regioni italiane e il coinvolgimento di oltre 200 associazioni, il 2024 si annuncia ancora più̀ denso di eventi.