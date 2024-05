Curva Sud, via libera al progetto con i fondi del sisma: sarà da 4mila posti

Ascoli, 14 maggio 2024 – Il direttore del Dipartimento ufficio speciale ricostruzione Marco Trovarelli ha comunicato ieri l’avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ricostruzione della Curva sud dello stadio Del Duca e i distinti est e ovest annessi per i quali è stato concesso un contributo di 7 milioni di euro. Potrà ospitare 4.035 spettatori.

Gli interventi previsti, così come descritto negli elaborati progettuali, consistono nella ricostruzione della Curva Sud dello stadio comunale. Nello specifico, preliminarmente alla ricostruzione della curva è previsto il completamento delle opere di demolizioni delle restanti porzioni dell’ex Curva sud. Il progetto prevede una curva di circa 72 per 22,50 metri, avente una struttura di elevazione e di copertura in acciaio con fondazione su pali.

Sono previste al livello del piano terra le quattro uscite di sicurezza ed i locali di servizio annessi alla curva: locale ristoro, locale di pronto soccorso, locali tecnici e servizi igienici. Nel livello delle gradonate il progetto prevede 4.035 postazioni per il pubblico con sedute in polipropilene munite di schienale alto, targhetta numerata, con o senza mensole di sostegno alla gradinata, a seconda delle verifiche di visibilità che sono state condotte. Il progetto prevede inoltre, uno spazio di “filtro” tra la curva e l’ambiente esterno costituito da una quinta con spessore di 55 cm, lunghezza di 157 metri ed altezza variabile (da un minimo di 1.5 m ad un massimo di 10 m).

Per l’ambiente esterno, infine, la viabilità carrabile verrà lasciata invariata, così come tutto lo spazio destinato ai parcheggi. “Fu mia responsabilità, in qualità di sindaco di Ascoli, disporre a suo tempo la chiusura della curva sud dopo il sisma” commenta il commissario alla ricostruzione post sisma 2016 Guido Castelli ricordando che “fu particolarmente complesso documentare il nesso di causalità tra il danno e sisma. Ricorremmo all’ausilio dell’Università e ancora ricordo i sensori che furono distribuiti in gran numero lungo gli spalti della curva sud per verificare la dinamica del danneggiamento. Dopo l’adozione dell’ordinanza commissariale 137 del 2023 e il decreto, i lavori potranno finalmente iniziare. Complimenti al comune che – conclude Castelli – nel solco della continuità ha valorizzato il lavoro precedente ed ha sviluppato una progettualità che speriamo possa stimolare anche il rilancio sportivo della società bianconera”.