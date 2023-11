’D-Una storia personale’ al Margherita. Si conclude mercoledì la trilogia

L’Associazione Culturale Nuova Linfa, con il patrocinio del Comune di Cupra Marittima, mercoledì prossimo, alle 21.15 al Cinema Margherita porterà in scena "D – Una storia personale". È la fine di quella che il regista, Simone Amabili, ha definito una trilogia autonoma: "Questi tre spettacoli sono da intendersi come l’uno il continuo dell’altro, ma anche come storie che non hanno bisogno di altri pezzi per essere comprese e vissute pienamente. Lo spettacolo unisce la parola alla musica e alla danza, caratteristica dei lavori firmati da Amabili in cui le tre arti devono essere sempre unite. Le coreografie sono di Francesca Sirgausa e il corpo di ballo è composto da Chiara Poli, Aurora Biocca e Serena Biocca a cantare dal vivo alcuni brani, saranno Daniela Ripani e Valentina Grilli. L’ingresso è gratuito ed è consigliato prenotare il proprio posto al numero 3288444634. L’apertura della sala sarà alle ore 20.45.