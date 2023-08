"Da 40 anni senza giustizia" La battaglia dei fratelli Pasquali

"Siamo pronti manifestare davanti al tribunale se non verranno salvaguardati i nostri interessi legittimi, calpestati per quasi quaranta anni da una giustizia che non tiene conto dei nostri diritti di cittadini che non riescono a riottenere quanto ci spetta". Non ne possono più Alberto e Leopoldo Pasquali, due fratelli ascolani che dal 1985 sono costretti a frequentare aule di tribunale, studi di avvocati, uffici di consulenti per vedere riconosciute le proprie ragioni riconducibili ad una somma di denaro molto importante della quale rivendicano la titolarità. E’ nato tutto da una vertenza datata 1985 e riguardante Leopoldo Pasquali.

"Noi abbiamo titoli che ci devono essere restituiti in base a sentenze passate in giudicato. Non si tratta di sentenze semplici che devono essere messe in esecuzione, ma di soldi che ci devono essere restituiti. Quando una sentenza passa in giudicato – racconta Alberto Pasquali – in gergo giuridico si dice che "copre il dedotto e il deducibile" e cessano gli obblighi del "fare e non fare": semplicemente, nel nostro caso, si tratta di soldi che ci devono essere restituiti e vi assicuro che si tratta di una somma molto elevata, visti anche gli anni trascorsi. Badate bene, il pagamento prevede un atto civile, mentre la restituzione prevede un atto penale: chi non restituisce quanto dovuto commette il reato di appropriazione indebita".

La Procura di Ascoli ha aperto procedimenti a seguito del fatto che qualcuno si era appropriato dei soldi dei titoli di fratelli Pasquali. "In argomento anche una pensione di invalidità e di accompagnamento di nostra madre – aggiunge Alberto Pasquali – soldi che ci dovevano essere restituiti a seguito di procedimenti penali per appropriazione indebita e truffa riguardanti nostri debitori. La Procura ha chiuso le indagini, dopo aver sentito me e il nostro consulente, e la cosa è in mano alla Guardia di Finanza che deve restituirci questi beni, come per altro già avvenuto in precedenza con un assegno. Purtroppo questa restituzione, che ci spetta a seguito di pronunciamenti, non ha avuto mai seguito. Non si capisce dove stanno questi soldi, se in custodia presso la Procura della Repubblica o in qualche banca. Ripeto – sottolinea infine per concludere Alberto Pasquali – parliamo di titoli e non di sentenze comuni e devono essere restituiti a me e a mio fratello Leopoldo. Siamo pronti a manifestare, come abbiamo già fatto purtroppo senza risultato e lo faremo davanti al tribunale di Ascoli".

Peppe Ercoli