Da abuso d’ufficio alla corruzione. Via al processo sui casi in Provincia

Ha preso il via davanti al Collegio del tribunale di Ascoli il processo a carico di tre persone coinvolte nell’inchiesta della Procura riguardante la Provincia di Ascoli. L’udienza preliminare all’origine del dibattimento era terminata con tre rinvii a giudizio e un patteggiamento a un anno e quattro mesi (pena sospesa). L’inchiesta ha riguardato quattro persone: un dirigente della Provincia, una dipendente dello stesso ente, un imprenditore e un soggetto esterno alla pubblica amministrazione. A tutti il pm Saramaria Cuccodrillo contesta, a vario titolo, le accuse di abuso d’ufficio e corruzione nell’esercizio della funzione; i primi tre devono rispondere anche di truffa ai danni di un ente pubblico, in questo caso la Provincia di Ascoli, parte civile. La scelta del patteggiamento l’ha fatto un dipendente della Provincia: gli altri tre hanno scelto la via del dibattimento. L’inchiesta ’Do ut des’ ha visto impegnata la Guardia di Finanza di Ascoli. Per vicende collocate in un arco temporale di un anno, fra ottobre 2020 e settembre 2021, con il prelievo forzoso di somme di denaro, a copertura di quanto gli indagati avrebbero sottratto alla pubblica amministrazione con la loro condotta finita nel mirino della magistratura. Si tratta di soldi che l’accusa ritiene siano corrispondenti al cosiddetto "prezzo" del reato di corruzione, cioè al denaro offerto e ricevuto dai pubblici dipendenti per compiere atti di ufficio a vantaggio del privato e relativi al perfezionamento di forniture di beni e servizi da parte di una società in favore della Provincia.

p.erc.