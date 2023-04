Da Acquaroli a Castelli: "Giorno di grande orgoglio"

Numerosi sono stati i rappresentanti istituzionali che hanno preso parte all’incontro organizzato dalla Magazzini Gabrielli. "Il caso di Magazzini Gabrielli è un esempio eccellente di una sana gestione imprenditoriale – ha affermato l’Onorevole Lucia Albano – che ha saputo coniugare la tradizione e il retaggio familiare, con le più moderne ed efficienti governance aziendali. Magazzini Gabrielli ha saputo superare il limite dimensionale ed è diventata impresa leader nazionale della Grande Distribuzione Alimentare, riuscendo a contemperare il rapporto con il territorio e la vocazione all’innovazione". La dinamicità della regione Marche è stata sottolineata dal Presidente regionale Francesco Acquaroli: "Abbiamo dimostrato, nei tanti momenti complessi che si sono verificati, da ultimi quelli della pandemia e del conflitto russo-ucraino, una grande capacità di reazione, attraverso un fervore che identifica un dna regionale laborioso, pragmatico, concreto. Per noi, questo è un giorno di grande orgoglio, un’impresa familiare marchigiana cresce e conquista mercati in modo serio, coniugando stabilità, innovazione e sviluppo". Secondo il senatore Guido Castelli "Gabrielli è una realtà straordinaria: mantenere una compagine familiare, investire in formazione, in sostenibilità, tutto questo è tipico di una grande azienda. La ricostruzione deve abbinarsi alla ripresa economica, come Gabrielli fa egregiamente. Volevo ricordare Michele Gabrielli, una persona centrale nello sviluppo dell’azienda". "Gabrielli è un valore aggiunto per la comunità marchigiana – aggiunge Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche – La famiglia Gabrielli è entrata nel mercato, a Roma, acquisendo punti vendita ma aumentando la forza lavoro nel territorio, aumentando la coesione sociale, nel segno delle eccellenze territoriali, spero possa essere una vetrina anche per i nostri meravigliosi prodotti".

Infine, il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, ha ricordato che "Gabrielli sta portando avanti con noi un progetto glocal, conservando l’identità territoriale ma in ottica globale". "Un investimento di questa portata a Roma è importante ed è stato fatto, a mio avviso – sostiene Alessandro Onorato, assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma – al momento giusto: ci sono segnali chiari di ripresa economica, con un respiro internazionale". "Familiare, manageriale, territoriale: tre termini che in Magazzini Gabrielli si fondono – sottolinea nella sua disamina il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori – È un’impresa familiare che, da quattro generazioni, lavora con una logica di filiera e a Roma arriva per realizzare un’operazione di gestione e non di finanza. Collabora con le Università in tutti i territori in cui è presente, con Univpm ha strutturato Gabrielli Lab, nel Lazio ha un rapporto con Luiss".