Da Albano a Gregori: "Sostenibilità competitiva per la ripartenza dell’area"

A suggellare l’impegno profuso per il recupero del sito dell’ex Sgl Carbon, in apertura della prima edizione del Festival sulla sostenibilità Competitiva il sindaco Marco Fioravanti, ha proposto di intitolare la cittadella che sorgerà nell’ex area dell’Elettrocarbonium alla famiglia Faraotti. Dal canto suo l’imprenditore Battista Faraotti ha sottolineato l’importanza della giornata "importante per me e per tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa".

Il sottosegretario Lucia Albano ha aggiunto: "Non poteva mancare il saluto del Governo per un’opera storica per Ascoli. La sostenibilità è nata attraverso un aspetto etico e poi è diventata una sostenibilità competitiva e strategico per la rigenerazione e la ripartenza".

Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli ha posto l’accento sulla strategicità delle competenze: "Un’area così deve contare su intelligenze e competenze, dobbiamo essere attrattivi per non far andare via i nostri ragazzi". L’assessore regionale Andrea Antonini ha aggiunto: "Diventerà uno spazio che ci darà grandi soddisfazioni. Ottima l’iniziativa di Confindustria e Camera di Commercio che sta portando avanti con Restart un centro per l’innovazione e per le start up".

Il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini ha detto: "Quello che stiamo vivendo oggi è l’importante esempio di come la collaborazione tra le istituzioni e le aziende private può dare dei grandi risultati a vantaggio dello sviluppo del territorio".

Tra gli interventi anche quella del commissarrio di Governo per la bonifica Giuseppe Vadalà. Sandro Donati presidente della Banca del Piceno ha detto: "La Banca del Piceno è orgogliosa di essere al fianco delle istituzioni e degli imprenditori che sono impegnati in questo importante progetto". Maurizio Frascarelli presidente della Fondazione Carisap ha sottolineato come il recupero dell’area sia "un inestimabile regalo alla nostra comunità". Particolarmente interessante l’analisi del presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli che insieme al Rettore dell’Univpm Gian Luca Gregori hanno analizzato soprattutto le prospettive future dell’area. Lo stesso Gregori ha sottolineato l’importanza di tre componenti che sono le persone, le imprese e le istituzioni.

La competitività è stato il tema affrontato dal docente della Luiss Matteo Caroli ’Competitività non solo delle imprese ma anche dei territori’. Marco Frey della scuola Sant’Anna di Pisa h posto l’accento sulla "centralità delle persone attraverso la cultura condivisa della sostenibilità". Proprio la condivisione culturale che serve per attuare i concetti di sostenibilità è stato il tema dell’intervento di Roberta Faraotti che ha preso parte alla tavola rotonda.

La presidente della Magazzini Gabrielli SpA Laura Gabrielli ha aggiunto: "La sostenibilità nella distribuzione moderna è diventato sempre più un driver strategico. In Magazzini Gabrielli è un percorso è consolidato da tempo grazie anche alla collaborazione con l’Univpm". Elizabeth Salini Csr Director di Webuild ha concluso: "La sostenibilità nel nostro gruppo esiste da sempre. Il ostro core business è fortemente coniugato a questi temi".