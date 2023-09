"Da albergo a palazzina?. Meno cubatura"

Quante strutture turistiche, nei prossimi anni, si trasformeranno in palazzine residenziali? È questa una delle domande centrali in ambito urbanistico, in un momento in cui l’amministrazione licenzia gli indirizzi per la redazione del nuovo piano regolatore. E ora, sulla questione, c’è una vera e propria proposta: ad avanzarla è Simone De Vecchis, che ipotizza di modificare il regolamento per le concessioni delle licenze edilizie, in modo che i titolari non vengano incoraggiati a convertire le proprietà in strutture ad uso abitativo. "Il tema è delicato ma fortemente sentito dalla comunità rivierasca – spiega il consigliere del gruppo misto – per cui mi riservo di chiedere un’apposita commissione sulla questione delle strutture alberghiere, che vengono sempre più spesso trasformate in edifici residenziali. Un piccolo excursus è obbligatorio. Va ricordato, infatti, che negli anni passati, per incentivare lo sviluppo del turismo, si è largheggiato nelle concessioni per l’edificazione degli alberghi. Di conseguenza c’è stata una proliferazione, che ha portato alla composizione attuale della riviera e alla sua tipica offerta turistica. Tenendo presente ciò, pur non essendo contrario alla realizzazione di case dove un tempo c’erano gli hotel, non ritengo giusto che chi ha beneficiato di ciò non ripristini la cubatura originale. Penso si possa e si debba lavorare ad una variante normativa per diminuire la cubatura se si vuole tornare al residenziale". Sarà da vedere, in tal senso, quanto i proprietari di alberghi siano favorevoli ad un’iniziativa del genere.