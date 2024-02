Da Albertino a Fargetta: ‘San.B Sound’

Il ‘San.B Sound’ ritorna anche nel 2024 come uno dei grandi eventi del cartellone estivo di San Benedetto, collocato come tradizione nella parte finale del mese di agosto. Viene infatti annunciata ufficialmente la data sambenedettese del 30 agosto del tour del ‘Deejay Time’ che vedrà sul palco dell’arena ‘Nelson Mandela’ i protagonisti della storica trasmissione di Radio Deejay: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il quartetto, che in Italia ha scolpito la storia della musica dance e non solo, proporrà uno spettacolo di grande impatto. "È una grande soddisfazione – dice l’assessore al Turismo Cinzia Campanelli – essere riusciti non solo a confermare il ‘San.B Sound’, giunto alla sua terza edizione, ma di aver calendarizzato con ampio anticipo il primo appuntamento". "Partito come una scommessa – ricorda Campanelli – il festival si è affermato come uno degli appuntamenti di punta della nostra estate, un’occasione di divertimento per tutti, in sicurezza, capace di portare insieme sotto il palco persone di ogni età e di offrire musica per tutti i gusti. La grande capacità di spaziare da un genere all’altro è stata la forza del ‘San.B Sound’ e continuerà a esserlo anche nell’edizione di quest’anno. Partiamo infatti con uno spettacolo condotto da chi ha fatto la storia della radio e della musica italiana, una serata che ci riporterà alle atmosfere degli anni ‘80. La terza edizione del ‘San.B Sound’ promette già grandi emozioni e non vediamo l’ora di condividere con i nostri cittadini e con gli ospiti queste serate all’insegna della buona musica e del sano divertimento". L’appuntamento con ‘Deejay Time’ è per venerdì 30 agosto, con inizio alle ore 22, al campo sportivo "Nelson Mandela. I biglietti sono in vendita dal 7 febbraio nelle biglietterie e online sui circuiti TicketOne e Ciaotickets. Ulteriori informazioni sono disponibili su sanbsound.it e besteventi.it.