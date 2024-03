Da Amandola a Mozzano, gli interventi lungo le strade

L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha appena liquidato 9,3 milioni all’Anas, soggetto attuatore di una corposa serie di interventi sulle strade del cratere marchigiano. Si tratta di un anticipo del contributo totale (31 milioni), propedeutico all’avvio dei lavori programmati nell’ambito del Pnc Sisma. Riguardo Piceno e Fermano, in calendario lo stralcio di completamento della statale 210 ’Amandola – Servigliano’, dove sono in programma lavori di miglioramento, adeguamento e potenziamento delle intersezioni per un importo totale di 2 milioni. La stessa statale 78 vedrà interventi anche tra Sarnano e Amandola (17,2 milioni) e tra Amandola e Mozzano (4 milioni), a completare la Pedemontana sud. "Riqualificare la rete stradale dell’Appennino centrale colpito dal sisma resta una delle nostre priorità – spiega il commissario alla ricostruzione Guido Castelli –. A tal proposito vorrei ricordare il 1 miliardo e 100 milioni di affidamenti avviati nell’ultimo anno, nell’ambito di un programma di interventi infrastrutturale che mira a risolvere una criticità che da sempre attanaglia questi luoghi". Castelli ha dato anche notizia che "il Decreto legge 19/2024 in materia di ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Pnrr non prevede alcun definanziamento dei fondi al Pnc (Piano nazionale complementare al Pnrr per il sisma 2009 e 2016), ma una rimodulazione resasi necessaria proprio in virtù di una richiesta dei territori". Castelli precisa che "è lo stesso DL Pnrr che, tra l’altro, in maniera esplicita chiarisce che è in ogni caso esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 59 del 2021 riferendosi proprio ai 1.780 milioni di euro per i due crateri sismici". Il commissario ricorda che la necessità di rimodulare le annualità di spesa del fondo Pnc Sisma proviene direttamente dal territorio, dove gli enti beneficiari degli interventi e le imprese che hanno partecipato ai bandi Next appennino, hanno manifestato l’esigenza di aver bisogno di più tempo e, per alcune istanze, anche di sviluppare la spesa per le annualità 2027 e 2028.

p. erc.