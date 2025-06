Da Ameli a Cesetti, la squadra del Pd per le elezioni regionali

Le polemiche che hanno animato gli ultimi giorni hanno provocato un piccolo stravolgimento. I nomi dei candidati piceni, per il Pd, in vista delle prossime elezioni Regionali, non sono gli stessi proposti lunedì scorso dall’assemblea provinciale. O, meglio, uno su quattro è stato modificato ieri dall’assemblea regionale. Si tratta della sambenedettese Margherita Sorge, preferita a Loredana Emili. Francesco Ameli, poi, segretario provinciale dello stesso Partito Democratico, è stato preferito ad Angelo Flaiani, ex sindaco di Folignano, che ci ha sperato fino alla fine. In lista, poi, ci saranno anche la consigliera comunale di Spinetoli Fabiola Diomede, che sarà capolista, e l’ex sindaco grottammarese Enrico Piergallini. Ufficializzati, poi, anche i quattro candidati relativi al Pd fermano. In primis figura in lista l’ex assessore regionale Fabrizio Cesetti. Insieme a lui sono stati approvati anche i nomi di Nicola Loira, ex sindaco di Porto San Giorgio, e di Luisanna Cola, ex primario di medicina d’urgenza all’ospedale Murri. Il quarto nome, infine, è quello di Chiara Croce, che sarà capolista. L’ultimo tassello, quello relativo all’ufficializzazione delle candidature, è stato dunque sistemato. Per il Pd, ora, comincia a tutti gli effetti la campagna elettorale a sostegno dell’aspirante governatore Matteo Ricci.

Matteo Porfiri