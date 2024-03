Da Anghiò ai fumetti: ecco il cartellone

Sport e gastronomia: sono questi gli indiscussi protagonisti del cartellone, presentato ieri, che l’amministrazione Spazzafumo considera strategici per il 2024. Si passa dal classico ‘L’antico e le palme’ (30-31 marzo, 1° aprile, 28 e 30 giugno, 23 e 25 agosto) alla ‘Festa in rosso’, allo spettacolo teatrale di – e con – Vincenzo Mollica ‘Do.Re.Ciak Gulp’, che andrà in scena al Concordia il 5 aprile, e che verrà seguito dalla mostra in Palazzina Azzurra (6 aprile-5 maggio), il campionato italiano di pattinaggio su strada, che si svolgerà al circuito ‘Merlini’ il 24 e il 26 maggio, il ‘Villaggio globale dello sport’ tra la rotonda Giorgini e viale Buozzi (1° e 2 giugno), la 28esima edizione del ‘Festival dell’arte sul mare’ fra il molo sud e la Palazzina Azzurra (8-30 giugno). Ci sono poi le finali di Serie A e B dei Campionati giovanili (under 15, 16, 17 e 18) allo stadio ‘Riviera’ dal 10 al 28 giugno, ‘Anghiò’ dal 13 al 16 giugno alla rotonda Giorgini e viale Buozzi, il 15 giugno al campo ‘Mandela il test match di rugby under 20 Italia-Spagna, la IV edizione del ‘Festival Giovani Sordi’ al Palariviera (20-22 giugno), i Campionati italiani di pattinaggio su pista al ‘Panfili’ (21-23 giugno), le eccellenze del made in Italy di ‘Rosso Italia’ in viale Moretti (22 giugno), la 43esima rassegna di ‘Incontri con l’autore’ in Palazzina Azzurra (da giugno a settembre), l’VIII edizione del San Beach Comix in centro (6-7 luglio), la tappa del ‘Giro d’Italia Women’ sul lungomare (12 luglio), la rassegna ‘Il tartufo d’aMare’ in piazza Salvo d’Acquisto (12-14 luglio), il ‘Vintage village’ al vecchio incasato (20-21 luglio), il concorso per giovani stilisti ‘Fashion mood’ il 25 luglio in Palazzina Azzurra, il festival ‘Nel cuore nell’anima’ tra luglio e agosto in piazza Piacentini – con Angelo Branduardi, Motta e Paola Turci - le finali e i playoff di beach soccer dal 2 all’8 agosto alla San Beach Arena, la notte ‘Bianco-rosa’ dei bambini il 3 agosto in centro, la ‘Notte della lira’ il 9 agosto in centro, il festival ‘Benedetto brodetto’ dal 14 al 17 agosto tra la rotonda Giorgini e viale Buozzi, l’animazione ‘Super tropical’ il 14 e 15 agosto all’area ex Camping, il triplice appuntamento del ‘San B Sound’ al parco ‘Mandela’ (il 30 agosto deejay time, il 31 agosto Club Dogo e il 1° settembre Irama), il festival della scienza e dell’alimentazione ‘Nutrimente’ dal 27 al 29 settembre al mercato ittico, alberghiero, Unicam e piazza Giorgini, il ‘Piceno cinema festival’ dal 21 al 26 ottobre al Concordia, la stagione teatrale (da novembre a maggio), il ‘Festival del cioccolato’ dal 22 al 24 novembre tra la rotonda Giorgini e viale Buozzi e infine il ‘Festival dello sport e dell’amicizia’ il 22 dicembre al PalaSpeca.

Giuseppe Di Marco