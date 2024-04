Da Annalisa Minetti a Pippo Pollina. Un weekend con ’Artistic Picenum’

Al via il weekend solidale dell’Artistic Picenum: un viaggio entusiasmante nella musica italiana di qualità’, in scena domani e domenica. Si parte al cine teatro San Filippo Neri di San Benedetto, domani alle ore 21.30 in collaborazione con il Rotaract locale, con la cantante Annalisa Minetti, vincitrice del festival di Sanremo 1998, che porterà sul palco il meglio del suo repertorio canoro, in una serata gran varietà, dove sarà protagonista il cabaret emergente marchigiano, con la partecipazione delle comiche Elisabetta Sabatini e Carolina Vicentini, la pianista Maria Vittoria Tranquilli. Domenica, alle ore 21, presso il teatro delle Energie di Grottammare, spazio al grande cantautoriato con il concerto di Pippo Pollina, in tour con il suo 25esimo album ’Nell’Attimo’. La perla dell’Adriatico sarà unica tappa per il centro Italia dell’artista da sempre impegnato contro la lotta alle mafie, nel ricordo di Giuseppe Fava e Peppino Impastato.

"Abbiamo sognato di ideare una maratona benefica, dove le emozioni e lo spessore artistico saranno assoluti, profondi e veri protagonisti – afferma il presidente di Artistic Picenum Giuseppe Cameli – Storie di vita e storie di speranza abbracciano le realtà sociali del nostro territorio".

Il ricavato delle serate verrà infatti devoluto, distintamente, in favore delle sedi locali dell’Unione Ciechi e all’associazione Bianco Airone.

Marcello Iezzi