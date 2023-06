Da Ascoli a Grottammare in tandem C’è la passeggiata per i non vedenti

Saranno venti gli equipaggi che domenica prossima, animeranno la passeggiata in tandem dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti della sezione di Ascoli, che si snoderà dal capoluogo di provincia, via Copernico, sede dell’Uici, a piazza Kursaal di Grottammare. La partenza avverrà alle 9,30 e l’arrivo intorno alle ore 13 a Grottammare, dopo la sosta dei partecipanti a Colli del Tronto. Tra i partecipanti anche un ragazzo di 15 anni ed un settantasettenne, non vedenti. Alla presentazione sono intervenuti la presidente dell’Unione Ciechi di Ascoli e Fermo, Gigliola Chiappini e il segretario Margherita Anselmi. Per l’amministrazione comunale hanno partecipato il sindaco Alessandro Rocchi e l’assessore all’inclusione sociale Monica Pomili.

"Desidero ringraziare subito l’Amministrazione comunale per aver riconfermato l’impegno ad ospitare l’arrivo di questa 26esima edizione – ha esordito la presidente Gigliola Chiappini – Avremo 20 equipaggi, ma potevano essere anche di più se avessimo trovato altri tandem disponibili. Abbiamo altrettanti ciclisti vedenti che si sono resi disponibili a fare da guida e la collaborazione del "Ciclismo Piceno" sodalizio che lavora molto con i bambini. Ringrazio anche i diversi sponsor che ci hanno supportato anche in questa edizione. Colgo l’occasione per evidenziare come la città di Grottammare sia un luogo molto accessibile e vicino ai nostri bisogni".

Il sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi, ha detto di essere orgoglioso di ospitare la manifestazione dell’Uici e che quindi metterà in campo il sostegno dell’Amministrazione. "Questa iniziativa ormai fa parte del nostro cartellone degli eventi – ha affermato l’assessore Monica Pomili – Si tratta di un evento di inclusione totale ed è emozionate veder pedalare sui tandem molti giovani. Insieme al sindaco attenderò l’arrivo della carovana all’inizio del lungomare ai confini con San Benedetto e sarà un piacere pedale con voi fino all’arrivo in piazza Kursaal e partecipare alla premiazione. Dare sostegno a queste iniziative e offrire accessibilità è un segno di civiltà". A proposito di accessibilità, Monica Pomili ha poi annunciato che la prossima settimana saranno disponibili le sedie Job per arrivare in carrozzina fino al mare ed è prevista anche l’apertura della spiaggia accessibile (concessione n. 3), appena saranno consegnati gli ombrelloni.

Marcello Iezzi