"Da bambino il mio idolo era Federico Fellini"

Nei giorni scorsi, i cronisti della Massimo D’Azeglio hanno intervistato Giuseppe Piccioni, regista ascolano.

Piccioni, come ha avuto l’idea di intraprendere la carriera di regista?

"Penso che alcune scelte siano istintive, casuali ma di certo mi hanno cambiato la vita portandomi a provare emozioni contrastanti. In me è nata come una specie di vocazione, che ti fa sentire la persona migliore del mondo perché è il lavoro più bello del mondo".

Per lei cosa vuol dire essere un regista?

"Essere un regista vuol dire fare delle scelte, saper raccontare con delle immagini storie spesso personali e farle arrivare agli spettatori. Durante la registrazione niente è improvvisato. Non si inizia mai un film senza un’idea ben precisa della storia, anche se alcune idee possono arrivare casualmente, a volte migliorandolo".

Ci sono stati dei momenti in cui ha pensato di mollare tutto?

"Sì, quando devo selezionare gli attori: spesso fatico a trovare la persona giusta e sul momento penso di lasciare il set. Il criterio di scelta degli attori è molto difficile, perché non conta solo la bravura ma anche come immagino il personaggio della storia da inscenare".

Dato che lei è ascolano, cosa ha provato a tornare ad Ascoli per girare il suo ultimo film ’L’ombra del giorno’?

"Ascoli è la città dove sono nato e dove ho registrato il mio primo film e quello più recente. È bellissima e adatta come sfondo a diversi film. Riguardo a ’L’ombra del giorno’ mi sento in debito con la città, mi sono trovato bene e questo è un film che mi ha dato molta soddisfazione. Invece, nel ’Grande Blek’, forse perché ero agli inizi, mi sentivo più insicuro, volevo fingere di essere solo perché molte persone che conoscevo mi creavano scompiglio come mio padre che spesso veniva sul set".

Chi l’ha portata a dedicarsi al mondo del cinema?

"Grazie a mio fratello ho iniziato ad interessarmi al cinema e diciamo che mi ha ’influenzato’ perché guardava film americani degli anni ‘70. Altri sostenitori sono stati i direttori della scuola di cinematografia che ho frequentato come Renzo Rossellini. Da bambino, il mio idolo era Federico Fellini".

Tra i tanti premi ricevuti durante la sua carriera, qual è stato quello che le ha dato più soddisfazione?

"Tra i tanti premi il più gratificante è stato il David di Donatello perché è il più importante che ho ricevuto a livello italiano. Una volta lo vinsi per pochi voti e l’ansia aumentò il suo valore per me".

Che mestiere avrebbe fatto se non fosse diventato regista? "Se non fossi emerso nella carriera di regista, avrei intrapreso quella di scrittore perché sono sempre stato un appassionato della lettura. Mi piacerebbe scrivere un libro". Piccioni al termine dell’intervista ci ha lasciato con la promessa di venire a trovarci nella nostra scuola.