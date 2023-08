Da Bennato a Marco Papa Torna il festival Agricultura

Dibattiti culturali, laboratori per i più piccoli, concerti, stand gastronomici e ospiti d’eccezione: il tutto con uno sguardo sempre proiettato alla cultura, al ‘green’ e alla sostenibilità ambientale. Sono questi gli ingredienti che caratterizzeranno la quinta edizione del festival ‘Agricultura’, in programma nel comune piceno di Folignano, nella frazione di Villa Pigna, dall’8 al 10 settembre. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Terrani, è ormai divenuto un ‘classico’ per quanto riguarda la stagione estiva e richiamerà, come avvenuto anche nelle precedenti annate, migliaia di persone. Lo scorso anno i protagonisti della serata conclusiva furono ‘I Nomadi’, mentre stavolta toccherà al grande cantautore Edoardo Bennato esibirsi sul palco di piazza Bolivar in un concerto, ad ingresso gratuito, nel corso del quale l’artista napoletano riproporrà dal vivo tutti i brani più importanti del proprio repertorio. Il programma ufficiale verrà svelato nei prossimi giorni, ma i nomi degli ospiti sono stati già annunciati. La serata inaugurale, quella dell’8 settembre, vedrà salire sul palco il filosofo e giornalista Umberto Galimberti, alle 21. A seguire, intorno alle 22, spazio allo spettacolo del Piceno Pop Chorus, che per l’occasione proporrà uno show completamente rinnovato e ricco di sorprese. Il sabato, ovvero la serata del 9 settembre, vedrà invece protagonista lo scrittore e musicista Gio Evan, che sui social conta decine di migliaia di follower e che nel 2021 partecipò anche al Festival di Sanremo, tra i big, con la canzone ‘Arnica’. Dopo di lui, nella stessa serata, toccherà ai Nobraino, gruppo musicale folk rock apprezzato a livello nazionale, avendo alle spalle quasi trent’anni di carriera.

La domenica, infine, ad aprire la serata sarà il celebre comico e conduttore radiofonico abruzzese Marco Papa, mentre alle 22 salirà sul palco Edoardo Bennato per il concerto conclusivo. Tutti i vari appuntamenti, come al solito, saranno ad ingresso gratuito. Nel corso delle tre giornate, inoltre, ci saranno anche numerosi laboratori sia per i ragazzi che per le famiglie, tutti a tema ‘green’. Insomma, dopo il successo riscosso negli anni passati, il festival ‘Agricultura’ torna con un carico di novità, per confermarsi ancora una volta come uno tra gli eventi di punta dell’estate picena.

Matteo Porfiri