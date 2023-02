Da Castel di Lama all’Ariston, lo zampino di Manilardi su ’Mostro’

C’è un po’ di Castel di Lama a Sanremo. Il testo della canzone di Gianmaria ‘Mostro’ in gara al Festival è stato infatti scritto dallo stesso Giammaria, al secolo Gianmaria Volpato, insieme ad Gianmarco Manilardi , Antonio Filippelli, Vincenzo Centrella e Vito Petrozzino. Manilardi, 33 anni, è orginario di Castel di Lama. Proprio per questo in tanti nella cittadina stanno seguendo con profondo interesse la kermesse canora, facendo il tifo per lui.

Manilardi da Castel di Lama a Sanremo, un bel salto di qualità?

"Non è la prima volta che vengo a Sanremo, anche se questa volta sono qui con un brano scritto e prodotto da me. Sono di Castel di Lama, ma in realtà sono quasi 8 anni che vivo a Milano, dove ho studiato e iniziato il lavoro come assistente di studio di registrazione, come programmatore nello studio di Eros Ramazzotti Isola Studios a Milano. Ho cominciato a lavorare con altri produttori, produco e scrivo canzoni".

Come è nato il testo di ‘Mostro’?

"Il tema della canzone è la solitudine, in una generazione giovane e iperconnessa. Nonostante la semplicità con la quale ci connettiamo quotidianamente agli altri, i legami si mostrano sempre troppo fragili, quasi bastasse uno strattone troppo forte a danneggiarli in maniera indelebile".

E’ una bella soddisfazione essere l’autore di una canzone in gara a Sanremo?

"È un importante traguardo. Comunque voglio ricordare che ci sono tantissimi artisti marchigiani di grande spessore, che hanno saputo portare in altro il nome delle Marche".

Maria Grazia Lappa