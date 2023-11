Da Castignano a Campi Bisenzio:: "Portiamo il nostro supporto"

Un gesto meraviglioso, quello compiuto nei giorni scorsi dal sindaco di Castignano, Fabio Polini, e da alcuni suoi concittadini e dai volontari della protezione civile. La numerosa rappresentanza del piccolo ma generoso borgo piceno è partita per raggiugere la popolazione di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, gravemente colpita e danneggiata dalla terribile alluvione del 2 novembre. I castignanesi hanno fatto visita alla protezione civile locale, donando alcuni beni di prima necessità, dal vestiario ai generi alimentari, dai prodotti per la cura della persona a quelli per la casa. Il materiale è stato raccolto tra tutti i cittadini, le associazioni e le aziende che hanno voluto offrire un contributo. "Essere al fianco delle persone che si sono trovate in difficoltà a causa della forza della natura che ha invaso i loro centri abitati, mettendo in ginocchio intere comunità, ci rende solidali e altruisti – spiega il sindaco Fabio Polini –. Il nostro piccolo gestonon risolve il loro problema, ma chi ha ricevuto solidarietà sa che portare il proprio sostegno può aiutare a mettere coraggio".

Matteo Porfiri